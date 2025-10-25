Кристиян Иванов реши дербито за върха на Северозапад, „Академик“ е есенният първенец

Десета поредна победа постигна свищовският „Академик“ в последния си домакински мач за годината. „Студентите“ спечелиха дербито за върха в Северозападната Трета лига срещу втория в класирането „Локомотив“ (Мездра).

В герой за домакините се превърна голмайсторът на тима Кристиян Иванов, който реализира единственото попадение в срещата в 76-ата минута.

През целия двубой „Академик“ бе по-настоятелният отбор на терена. Свищовските нападатели създадоха редица опасности пред вратата на гостите, а през първото полувреме техен гол бе отменен поради засада. „Локомотив“ създаде първото по-сериозно положение в мача в 8- ата минута, но опитният Сергей Иванов не успя да се разпише. Нападателят излезе сам срещу вратаря на домакините, прехвърли го, но не намери очертанията на рамката зад него. В края на срещата гостите останаха с човек по-малко, след като Иван Аспарухов получи червен картон.

С тази поредна победа „Академик“ си гарантира първото място в класирането на полусезона, като вече има 30 точки, с пет повече от втория „Локомотив“ (Мездра).

След седмица „студентите“ ще гостуват на „Ком“ (Берковица) в последния мач преди зимната пауза.