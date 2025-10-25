Отборите на „Етър-64“ тръгнаха с победи в хандбалния шампионат

Във Велико Търново се проведе първият зонален турнир за сезона при 19-годишните девойки. Пет отбора взеха участие, сред които и домакините от ХК „Етър-64“. Възпитаничките на Миглена Христова изиграха два мача, като първо победиха „Бяла“ с 37:27 (20:15), а после и „Бъки“ (Габрово) с 39:31 (23:14).

В останалите срещи габровки биха „Ловеч“ с 32:12, „Бяла“ победи „Хера“ (Варна) с 29:22, а варненки спечелиха срещу ловчанлийки с 36:15.

Успешен старт направи „Етър-64“ в първия зонален турнир и за момичета до 14 години. Великотърновки записаха две убедителни победи в надпреварата. В първата среща „виолетовите“ се наложиха над „Левски“ (Стражица) с 25:11, показвайки стабилна защита и бързи контраатаки. Във втория мач „Етър 64“ продължи силното си представяне и победи „Бъки“ (Габрово) с 30:22 след динамична и резултатна игра.