ПК „Олимпик – Павликени“ с 49 медала и първо място на „Берое-25“

Общо 49 медала спечели ПК „Олимпик – Павликени“ в третото издание на турнира по плуване „Берое-25“, организирано от ПСК „Берое“ в Стара Загора. В надпреварата взеха участие над 300 плувци от 21 клуба в България.

Децата от Плувен клуб „Олимпик – Павликени“ под ръководството на своите треньори Антон Иванов и Мирослав Стоименов се представиха блестящо и завоюваха общо 49 отличия, което им донесе първо място по медали сред всички участници.

Състезателите на клуба постигнаха лични рекорди и показаха отлична подготовка и спортен дух. Ръководството на клуба благодари на състезателите, треньорите и родителите за труда и подкрепата, довели до този изключителен успех.

„Това е резултат от постоянство, усилия и огромна любов към спорта. Гордеем се с всяко дете от отбора!“, споделиха треньорите Антон Иванов и Мирослав Стоименов. Турнирът се проведе в Общинския покрит плувен басейн – Стара Загора, а ПК „Олимпик – Павликени“ затвърди позицията си сред водещите клубове в страната.