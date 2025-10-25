Силно представяне на СКЛА „Спринт-2020“ на „GoKids“

Рекорден брой от 32 участници представи СКЛА „Спринт-2020“ на четвъртия турнир от Атлетическата лига „GoKids“, провел се в Стара Загора. Групата, включваща деца, родени от 2011 до 2020 г., завоюва куп медали, от които 7 златни, 1 сребърен и 4 бронзови, а домакините раздадоха отличия до шесто място.

Първи места спечелиха Йоана Дражева на скок дължина с нов личен резултат 5,38 м и на 60 метра, Анеса Обрешкова на 600 м с личен резултат 1.56.80 и на скок от място, Йоана Донева на скок от място, Ивон Минева на 60 м и Каролина Обрешкова на 60 м. Второ място Каролина взе на скок от място. Трети места имат Йоана Донева на 60 м, Кристиан Джунов на скок дължина и 600 м, Мария Донева на скок от място. Отличия до шесто място получиха Аделина Джунова на 60 м и скок от място, Лора Добрева на скок от място, Иван Анев на скок от място и 60 м, Пламена Пангелова на скок от място. С много желание и лични резултати участваха Владимир Георгиев, Борис Крусев, Борис Ангелов, Александър Филипов, Боян Николаев, Йордан Иванов, Йоана Ангелова, Росица Дългичева, Анна-Мария Даскалова, Криста Кирилова, Ема Панайотова, Алена Ганчева, Анабел Илиева, Ивайла Балъкова, Виктория Димитрова, Нола Сборичкова, Михаела Рачева, Ирена Василева, Николета Влаева, Христина Серафимова и Виктория Иванова, съобщи треньорът Свилен Митрофанов.