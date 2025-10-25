Спорт

Състезатели на ПК „Царевец“ с отличия от турнир по плуване в Стара Загора

Над 230 състезатели от 22 клуба от страната участваха в турнира по плуване „Берое“ в Стара Загора.

Великотърновският клуб „Царевец“ се включи със Стефан Владимиров, Георги Дянков и Иво Иларионов.

Стефан Владимиров спечели златен медал в дисциплината 100 метра гръб, а на 50 м свободен стил завърши трети.

Георги Дянков се пребори за сребърен медал на 50 метра гръб.

Иво Иларионов се състезава при деца 11-12 годишни. Той завърши с две пети и едно шесто място, но той все още е на 11 г. и сред наборите си завърши с едно първо място на 100 м съчетано плуване и на две втори на 50 и 100 метра бруст, информира треньорът Панайот Паздерков.

 

