Тръмбешчани се издъниха на свой терен, изпуснаха предпоследния в класирането

При равенство 1:1 приключи срещата от десетия кръг в първенството на Северозападната Трета лига в Полски Тръмбеш. Неочаквано местният „Янтра“ не успя да победи предпоследния в класирането ФК „Троян 2025“. Домакините поведоха в резултата, но допуснаха изравняване в последните секунди на мача.

След куп пропуски пред вратата на гостите от Троян, чак в 82-ата минута Тони Маречков откри резултата. Трите точки обаче се изплъзнаха от актива на тръмбешчани в самия край, когато Евгени Игнатов фиксира хикса – 1:1. С 12 точки „Янтра“ е на седма позиция в класирането.

