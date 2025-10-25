Вторият тим на „Етър ВТ“ падна в Ловеч

Загуба с 2:0 претърпя дублиращият отбор на „Етър ВТ“ при гостуването в Ловеч на едноименния тим. Срещата бе от десетия кръг на Северозападната Трета лига. На Градския стадион стана равностоен двубой. Валентин Недялков завърши с гол контраатака на домакините, четвърт час след първия съдийски сигнал. В 75-ата минута Калоян Ненчев изпрати топката в мрежата на ФК „Ловеч“, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В края на мача Галин Стоянов вкара втория гол за домакините, слагайки точка на спора.

Със 17 точки „виолетовите“ са четвърти в класирането.