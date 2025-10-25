«Железничарите» пречупиха «чуковете» и се укрепиха в Топ 6 на Втора лига

Горнооряховският «Локомотив» победи «Миньор» /Перник/ с 3:1 в среща от 13- я кръг в първенството на Втора лига и се укрепи на шестата позиция в класирането, с аванс от четири точки пред «Хебър» и «Пирин». «Железничарите» изиграха силно първо полувреме, в което поведоха с 2:0. Роймар проби опасно отдясно в началото на мача, но прострелното му подаване не намери адрес. Крилото стреля в 10- ата минута, но в тяло на защитник на гостите, а рикуширалата топка излезе в корнер. След изпълнението му Михаил Минков надскочи всички и би с глава над вратата. В 15- ата минута Иван Аврамов центрира зад отбраната на гостите от свободен удар и непокртият Жулиян Иванов вкара за 1:0. Последваха два пропуска на Педро Майнис, преди перничани да отвърнат с удар на Преслав Йорданов. В 45- ата минута Иван Аврамов стреля по тревата от двайсетина метра и изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата бранена от «Миньор» за 2:0. Втората част тръгне с шут от движение на Панайот Паскон в аут и ефектно изпълнение на Александър Михов от «Миньор», което също не намери целта. Така дойде 58- ата минута, в която Преслав Йорданов овладя топката, завъртя се и би под гредата за 2:1. След гола мачът се изостри, като контрите на домакините носеха повече заплахи. Роймер направи пропуск в 71- ата минута, останал очи в очи с вратаря на перничани, но буквално след секунди бе изведен от Георги Колев с диагонален пас и този път не сбърка, копвайки топката над Иван Гошев за 3:1.

«Локомотив»: Милушев, Аршев, Минков, М. Иванов, Райков, Пасков /80 Н. Колев/, Майнис, Аврамов /90 Петров/, Г. Колев /80 Айени/, Роймар /85 Цачев/, Ж. Иванов /85 Кънчев/.