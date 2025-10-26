150 души протестираха заради мътната вода във Велико Търново

Хората поискаха отговорност от институциите и оставка

ОКОЛО 150 ДУШИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПРОТЕСТ ЗАРАДИ МЪТНАТА ВОДА, КОЯТО ПОТЕЧЕ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 3 СЕДМИЦИ ОТ ЧЕШМИТЕ В РЕГИОНА. Гражданите се събраха в 17:00 ч. в неделя край паметника „Майка България“ и призоваха за поемане на отговорност от страна на институциите. Голяма част от присъстващите бяха семейства с малки деца, а в основата на събитието беше плевенчанинът Борислав Цветанов, който оглави протестите в родния си град заради бездовието там.

„Искаме чиста вода“ и „Нека виновните за мътната вода поемат отговорност“ бяха преобладаващите коментари на присъстващите. Под звуците на български патриотични песни и вой на вувузели, хората напомниха, че проблемът вече засяга националната ни сигурност.

„Смятам за престъпление това, което се случва и когато има проблем трябва да се търсят решения. Ние историята не можем да променим, но можем да променим бъдещето. Аз съм горд баща на три деца. Не съм дошъл като ВиК специалист, нито като политик – никога не съм членувал в партии и не съм изпълнявал обществени поръчки. Нямам за цел да се облагодетелствам финансово, камо ли в друг град. Аз съм човек, на когото му е писнало институциите да ме правят на глупав“, заяви Борислав Цветанов, който допълни, че преди време в живял в старата столица.

Своето компететно мнение на микрофона изрази инж. Георги Георгиев, който е един от строителите на язовир „Йовковци“ и специалист с дългогодишен опит във водни пречиствателни съоръжения.

„Язовир „Йовковци“ събира 92 млн. куб. вода, от които 15 млн. куб. не са за пиене. През годините, от 80-те до сега, никога не е имало мътна вода във водопроводите на петте общини и Дряновската. Сега изведнъж се появи нещо. За мен това е манипулация в Пречиствателната станция. Срам ме е, че кметовете не взимат никакво отношение. Срам ме е да кажа, че е назначен директор на ВиК, който няма такова образование“, коментира инж. Георгиев.

Изказването му беше прието бурно ипоследваха призиви за оставка.

На протестта стана ясно, че1300 души са подкрепили петиция с искане за чиста в региона до министъра на регионалното развитие, на околната среда, РДНК, ДКВР, областния управител и други.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката