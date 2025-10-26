Трета поредна победа за павликенчани, вече са в средата на таблицата

Трета поредна победа записа представителният отбор на ОФК „Павликени“ и показа, че е преодолял кризата от началото на сезона. Селекцията на Димо Атанасов събра 11 точки и се настани в средата на класирането в Северозападната Трета лига след 10 изиграни кръга.

Павликенчани спечелиха гостуването в град Левски на местния „Левски 2007“ с категоричното 0:3. Първото полувреме бе равностойно, като гостите обачи бяха по- настойчиви в атака и в края му Цветомир Троянов откри.

В началото на втората част Ивайло Велчев покачи на 0:2, а Кристиян Дечев реализира третото попадение от дузпа в 69-ата минута. Павликенчани можеха да направят разликата и още по- чувствителна, но пропуснаха няколко добри възможности. В последния есенен кръг на 1 ноември ОФК „Павликени“ посреща на стадион „Ганчо Панов“ коравия тим на „Бдин 1923“ /Видин/.