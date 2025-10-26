Държавата отпусна 18 500 лева за справяне с агресията в училищата

ОДМВР Велико Търново е създала организация в 24 учебни заведения да бъдат изнесени 63 беседи и лекции срещу ранните съжителства и раждания

Министерски съвет отпусна 6 391 488 лв. за осигуряване на дейности по осем национални програми за развитие на образованието. Това съобщи Юлия Ликоманова-Мутафчиева – Областен управител на област Велико Търново.

Средства за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата получават 173 общински детски градини и 117 общински училища по НП „Безопасност на движението по пътищата“. Подкрепата по тази програма е в размер на 714 633 лв.

Финансиране от 464 010 лв. се отпуска на 26 общински образователни институции за създаване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания и хора със затруднени двигателни възможности. Средствата са по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

„За надграждане на умения за справяне с агресията и развитие на емоционалната интелигентност и емпатията, както и безопасно използване на информационните технологии се дават 18 500 лв. по НП „Без агресия за сигурна образователна среда“. Това е сериозен проблем, с който са ангажирани всички отговорни институции и във Великотърновска област. Наблюденията напоследък отчитат и висок ръст на ранните съжителства и раждания“, посочи Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

По думите на Областния управител за справяне с тези негативни тенденции активно работи ОДМВР Велико Търново. Взети са мерки за превенция. Създадена е организация като през учебната 2025/2026 година в 24 учебни заведения ще бъдат изнесени общо 63 беседи и лекции пред деца и участие в 38 родителски срещи.

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 671 784 лв. се разпределят между 144 общински образователни институции. Подкрепата е за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, вкл. и чрез използване на изкуствен интелект.

Средства в размер на 450 240 лв. се предоставят по одобрени проекти на 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за модернизиране на материално-техническата база по НП „Професионално образование и обучение“ .

По Национална програма „Без свободен час“ финансирането е в размер на 3 138 734 лв. за 879 общински училища и детски градини за възстановяване разходи за възнаграждения на заместващи учители от октомври 2024 г. до края на месец юни тази година.

За изграждане на позитивна образователна среда в детските градини се отпускат 726 373 лв. на 171 общински градини по НП „Хубаво е в детската градина“.

По НП „Умения на фокус“ с общо 207 214 лв. се финансират 117 общински училища и детски градини за обучения по „Финансова грамотност“ и изграждане на „Позитивни нагласи“ чрез териториално разширяване и надграждане прилагането на установени и успешни педагогически практики.

Веселина АНГЕЛОВА