Иван Иванов: „Доволен съм от моята детска градина- стараеха се много“

„Получи се хубав динамичен мач, двата отбора опитаха да се надиграват и направиха хубави неща. Специално от моята детска градина, аз съм доволен – стараеха се много! Имахме проблеми с гостуванията, пред нашата публика играта се получава по-чисто. Тези млади футболисти трябва да си вдигнат самочувствието, но от футболна гледна точка направихме хубави неща във фаза атака. Поизморихме се второто полувреме. Има твърде много работа още. Това е шансът за младите играчи, не се оплаквам от отсъствието на няколко футболисти. Нормално е да имаме контузени и наказани играчи. Мисля, че отборите, които играят срещу нас, ние ги провокираме да се развиват. Създават ни повече пространства. Изглеждам ли ви притеснен от класирането? Мачовете провеждаме по един и същ начин, независимо дали сме първи или 15-и в класирането. Трябва ни много работа. На тези момчета им трябват мачове, два сезона, в които да се сблъскват с всичко. Чрез мачовете ще се научат“, коментира след равенството 1:1 с „Пирин“ в Благоевград старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.