Лайънс клуб „Ряховец“ дари модерен ехограф на очно отделение в Горна Оряховица

СЪВРЕМЕНЕН В-ЕХОГРАФ ОСИГУРИ ЛАЙЪНС КЛУБ „РЯХОВЕЦ“ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски“. Апаратът беше предаден на клиниката от президента на организацията Веселина Енчева, финансиста Деница Александрова, президента на Лайънс клуб „Янтар“ Мирослава Драгийчева-Радонова и Розалина Панова, председател на Регион Север в Лайънс клуб. Благодетелките бяха посрещнати от началника на отделението д-р Илияна Донева и управителя на болницата д-р Иван Иванов.

„Благодаря на всички, които се включиха в тази кауза за закупуване на този офталмологичен апарат – фирми и физически лица, и пожелавам апаратът да се използва, а пациентите да получават необходимото лечение с високо качество“, заяви Веселина Енчева.

Тя припомни, че след благотворителен бал за чартирането на клуба в Горна Оряховица е била събрана сумата от 13 000 лв., а дарители са осигурили още средства. Останалата част от сумата за апарата е финансиране от МБАЛ.

„Изключително сме благодарни за тази кауза, насочена точно към нашето отделение. Апаратът може да се използва за всяко едно очно заболяване – при тумори, при чужди тела в окото, при възпаление на задната стена на окото, което много трудно се установява с други апарати. В-ехографът ще бъде много полезен за всички пациенти, искам да изкажа нашите признателност и благодарност за вашата подкрепа“, коментира д-р Илиана Донева.

„Важно е да се отбележи, че в съвременното общество, с оглед работата и начина на живот, значително нарастват заболяванията на очите. Наличието на съвременно оборудване с добри специалисти в очното отделение в нашата болница е едно огромно предимство“, подчерта д-р Иван Иванов.

Галина ГЕОРГИЕВА