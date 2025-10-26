В понеделник времето ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 12 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 12 гр.

Максималните температури ще са между 14 и 16 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 16.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, над 1800 м – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от югозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 9, а на 2000 м ще е около 2 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 28.8 гр. през 1911 г., най-ниската измерена минимална температура е -6.1 гр. през 1988 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 46 минути и ще залезе в 17 часа и 16 минути.

Фаза на Луната: шест дни след новолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново