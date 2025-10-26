Пет 16- годишни момичета дебютираха за „Етър 64“ при победата над „Спортист“ /Кремиковци/

Хандбалистките на „Етър 64“ записаха категорична победа над тима на „Спортист“ /Кремиковци/ с 40:20 в среща от втория кръг на женското първенство на България.

„Виолетовите“ демонстрираха силна игра, отлична организация и борбеност през целия мач. В ДКС „В. Левски“ нито за момент не остана съмнение в превъзходството на домакините, като мачът бе решен още през първата част, завършила 22:7.

Особено радостен момент за клуба бе дебютът при жените на пет талантливи 16-годишни момичета– Ива Пенкова, Стефани Желева, Мария Велчева, Александра Точева и Даная Минчева, които се включиха силно и показаха, че бъдещето на великотърновския женски хандбал е в сигурни ръце!

Най- резултатна за етърки бе Александра Замишляк, завършила двубоя с 9 попадения, по 6 добавиха Мелиса Еролова и Мартина Тодорова.