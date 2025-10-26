Станислав Рашков е шампион на България по крос кънтри, сребро за горнооряховката Даниела Георгиева

Националният шампионат по крос кънтри се проведе при отлични условия над Пирдоп на 25 октомври. Станислав Рашков донесе шампионска титла на Велико Търново при младежите под 23 години.Състезателят на „Етър Атлетик“ спечели златния медал на 8 000 метра с време 26:21 минути, пред Константин Василев „Стратеш Атлетик“ / Ловеч/ с 26:29 мин. и Николай Кауфман „Орхание“ /Ботевград/ с 27:05 мин.

„След изминалия състезателен ден можем да се похвалим със завоюваната от Станислав Рашков шампионска титла в Националния шампионат по крос кънтри при мъжете до 23 години. Освен състезател, той е и треньор в клуба, а какъв по-хубав пример от това за по-малките състезатели, които тепърва тръгват по този път!

Браво, Станислав! Честита победа! Поздравления и на неговия треньор Стоян Владков, който също беше неотлъчно до него!“, написаха от СК „Етър Атлетик“.

При девойките в тази възраст победителка стана Светлозара Грозданова „Свети Георги“ /София/ с време 24:00 мин. на 6 км при девойките под 23 години. Втора се класира Даниела Георгиева „Локомотив 55“ /Горна Оряховица/, преодоляла дистанцията за 28:57 мин., а трета Таня Узунова „Актив 2013“ /Пловдив/, завършила за 29:05 минути.