В първия работен ден по зимно часово време имаме нужда от търпение

Хороскоп за понеделник, 27 октомври

Седмицата започва с нов ритъм и различно усещане за време, след като завъртяхме стрелките назад. Луната в Козирог носи стремеж към дисциплина и ред, но квадратурата й с Венера може да направи прехода към работната седмица една идея по-тежък. Денят изисква търпение. Слънцето и Луната са в хармоничен аспект, който ни дава сили и енергия да се справим с предизвикателствата – и физически, и психически.

ОВЕН

Подредете плановете си

Понеделник изисква повече концентрация от ваша страна. Новото часово време може да ви направи по-разсеяни, затова подредете плановете си по-конкретно. Имате усещането за нетърпение. Искате нещата да се случват една идея по-бързо, но имайте предвид, че те ще са далеч по-мудни от очакваното. Ще се справите.

ТЕЛЕЦ

Задачите искат оглеждане

Ще се наложи да сте една идея по-търпеливи от обичайното. Смяната на времето неминуемо ще ви изкара извън нормалния ритъм, но бързо ще намерите баланса. Професионалните ви задачи изискват повече вглеждане в детайлите. Съсредоточете се, за да не допуснете грешки. Вечерта си легнете по-рано.

БЛИЗНАЦИ

Има време

Денят за вас започва по-бавно, спокойно и с усещането, че имате време за всичко. Може би защото се създава впечатлението, че всичко е с един час закъснение. Не отлагайте за последните работни минути важните си ангажименти, за да не се окаже, че трябва да закъснеете след работно време, за да ги доработите.

РАК

Усещате умора

Възможно е да се събудите с усещането, че сте по-уморени от обичайно в понеделник сутрин. Действайте спокойно и с предварителен план. Вашата работа ще изисква да сте търпеливи, защото неминуемо ще се сблъскате с казуси, които искат внимание. Смяната на времето ви се отразява на физическия тонус.

ЛЪВ

Все нещо се бави

Ще почувствате нужда да наложите ред в работата си и да върнете контрола – така, както сте свикнали. Смяната на часовото време може да ви направи раздразнителни сутринта, защото имате усещането, че все нещо се бави, че все нещо закъснява. А самото време е закъсняло с един час, не го забравяйте.

ДЕВА

Доволни от новия час

Понеделник ви поставя в продуктивен режим. Смяната на часовото време сякаш ви мотивира да организирате задачите си по нов начин. Да вкарате нова динамика в плановете и тефтера си с ангажименти. Може би сте едни от малкото, които са доволни от промяната на времето точно сега.

ВЕЗНИ

Имате право на грешки

Луната в Козирог ще ви помогне да наложите дисциплина, но не позволявайте на чуждите очаквания да ви напрягат. Някой ще се надява да свършите и неговата работа или пък да се представите в даден проект блестящо, както винаги. Нека това не ви притеснява. И вие имате право на грешки и днес ще използвате това свое право.

СКОРПИОН

Продуктивни сте

Независимо че от часова гледна точка ежедневието ви е с нов ритъм, вие чувствате прилив на решителност още от сутрина. Денят се оказва доста подходящ да се заемете с конкретни дела и финансови въпроси. Възможно е в следобеда енергията ви да спадне – нещо, което е нормално. Просто си дайте няколко минути почивка.

СТРЕЛЕЦ

Отлични новини

Промяната на часа неминуемо ще се отрази на вашия биоритъм. Ще се усещате леко разсеяни. Движението на Луната в Козирог обаче ще ви върне на земята и ще ви помогне да се съсредоточите върху важните за вас задачи. Не е изключено днес да разберете за бъдещо повишение на заплатата си. Това е отлична новина.

КОЗИРОГ

Прекрасен ден

Стартирате седмицата решително и с присъщата за вас стабилност. Смяната на часовото време почти няма да ви повлияе – напротив, ще използвате новия ритъм, за да изпреварите другите. Е, не е нужно постоянно да правите съревнования с тях, но все пак е добра идея да има с кого да се сравнявате и от кого да се мотивирате.

ВОДОЛЕЙ

В съвсем нова рутина

Смяната на часовото време всъщност ще е онази малка промяна в ежедневната ви рутина, която ще ви накара да погледнете по един по-различен начин на нещата. Да, стъмва се по-рано, но пък сутринта ще имате време за повече разходки на естествена светлина. А по-дългите вечери предполагат и по-топли срещи със семейството и приятели.

РИБИ

Адаптирайте се бързо

В понеделник ще ви се наложи да сте една идея по-организирани от друг път. Трудно ще ви е, защото все още не сте се нагодили към новото часово време, но ще трябва да положите нужните усилия. Луната в Козирог ще ви помогне да разрешите един проблем в междуличностните отношения, който се беше зародил неотдавна.

Хороскоп за родените на 27.10. – Честит рожден ден! Опитайте да намерите вътрешна устойчивост и увереност в себе си през следващата една година. Направете важна крачка към професионално развитие. Извоювайте си своята лична независимост. Доверете се на интуицията си, когато трябва да вземете важно решение.

Тодор Емилов-Тео