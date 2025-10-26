„Виолетовите“ извоюваха точка в Благоевград, в мач с три отменени гола

„Етър ВТ“ и „Пирин“ завършиха 1:1 в последен двубой от 13-ия кръг на Втора лига. Двата тима направиха интересен мач на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград с доста положения и пред двете врати, но в крайна сметка никой не успя да грабне трите точки. През първото полувреме паднаха цели три попадения, но и трите бяха отменени.

С равенството “орлетата” събират 17 точки в актива си и се наместват на седмото място. Етърци са с 12 пункта на 12- та позиция. Първият удар към една от двете врати дойде още във 2- ата минута. Тогава Виктор Василев подаде към Росен Иванов наляво, а той опита директно от движение да насочи топката към далечния край на вратата, но без успех. Няколко секунди по-късно Александър Дюлгеров вкара попадение с глава, но то бе отменено заради засада на бранителя. В следващите минути атаки и положения имаше и към двете врати, но до нещо по-сериозно така и не се стигна. В 16-ата минута Росен Иванов стреля с глава след центриране от корнер, но топката премина в непосредствена близост до десния страничен стълб.

В 28-ата минута се откри и най-чистата ситуация пред домакините. Божидар Малинов подаде към Мариян Вангелов, който беше оставен напълно сам на точката за изпълнение на дузпи. Халфът обаче от чиста позиция стреля доста слабо и право в ръцете на Никола Виденов.

Шест минути по-късно Тома Ушагелов подаде на Георги Иванов, който от границата на наказателното поле реализира. Попадението обаче бе отменено заради засада и така резултатът остана 0:0.

Към края на полувремето Мариян Вангелов се отчете с нов фрапантен пропуск. Божидар Малинов проби отдясно, навлезе в наказателното поле и подаде към нападателя на “орлетата”. Вангелов обаче от близка дистанция на почти опразнена врата успя да стори по-трудното и да стреля във вратаря. В последствие няколко футболисти скочиха, за да добутат топката в мрежата, но още преди тя да пресече голлинията прозвуча съдийски сигнал, че Виденов е бил фаулиран.

Второто полувреме започна много силно за домакините, които владееха изцяло инициативата и атакуваха вратата на противника. Така се стигна до 55-ата минута, когато резултатът бе открит. Борис Иванов подаде надясно към Запро Динев, който от своя страна отправи успоредно центриране по земя. На далечната греда Георги Иванов се размина с топката, което позволи на Марио Ивов на опразнената врата да вкара за 1:0. В 63-ата минута Тома Ушагелов засече атрактивно от въздуха добро центриране на Атанас Атанасов, но кълбото премина на сантиметри от страничния стълб.

В следващите минути двубоят бе по-спокоен, а „Пирин“ изглеждаше, че контролира срещата. В 75-ата минута обаче „Етър ВТ“ успя да изравни. Росен Иванов пусна прекрасно извеждащо подаване към Пламен Цончев, който надбяга Борис Иванов и успя да мушне топката покрай вратаря на “орлетата” за 1:1. До края домакините имаха положения, а в 89-ата минута удар на Росен Иванов бе уловен от вратаря им при ответна атака на етърци.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Мартин Николов, Георги Александров, Росен Върбишки (67 Кристиян Вълков), Георги Иванов (71 Васил Василев), Виктор Василев (90 Евгени Пейчев), Атанас Атанасов (90 Тонислав Донков), Пламен Цончев, Росен Иванов, Тома Ушагелов (90 Петър Зографов), Стивън Стоянчов.