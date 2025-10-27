2945 лева събраха младежи с благотворителен турнир и съпричастност в ПЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“

Велико Търново бе домакин на благотворителен футболен турнир, който се осъществи по инициатива на Младежкия съвет на американския посланик и с подкрепата на отзивчиви партньори.

Петима членове на Младежкия съвет, от които двама дванайсетокласници във великотърновската ПЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ и трима първокурсници в Американския университет в Благоевград, осъществиха събитието, което събра 1370 лв. Акцията продължи и в гимназията, където сумата достигна 2945 лв.

Каузата беше лечението на Николай Тончев – връстник на организаторите от Велико Търново, който претърпя тежка катастрофа и се нуждае от пари за лечение в Турция.

Организаторите отправят благодарност към участниците в турнира за тяхната съпричастност. Футболистите, сред които ученици, студенти и млади професионалисти, са се включили с огромен ентусиазъм и спортсменски дух.