футболен турнир
Общество

2945 лева събраха младежи с благотворителен турнир и съпричастност в ПЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“

БОРБА БГ 24 четения 0 Comments

Велико Търново бе домакин на благотворителен футболен турнир, който се осъществи по инициатива на Младежкия съвет на американския посланик и с подкрепата на отзивчиви партньори.

Петима членове на Младежкия съвет, от които двама дванайсетокласници във великотърновската ПЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ и трима първокурсници в Американския университет в Благоевград, осъществиха събитието, което събра 1370 лв. Акцията продължи и в гимназията, където сумата достигна 2945 лв.

Каузата беше лечението на Николай Тончев – връстник на организаторите от Велико Търново, който претърпя тежка катастрофа и се нуждае от пари за лечение в Турция.

Организаторите отправят благодарност към участниците в турнира за тяхната съпричастност. Футболистите, сред които ученици, студенти и млади професионалисти, са се включили с огромен ентусиазъм и спортсменски дух.

Вижте още

Дивите прасета намалели драстично, закриха лова с 500 повалени глигана в региона

БОРБА БГ 834 четения 0

Отнемат разрешителното на превозвач от региона, пълнил цистерна за мляко с гориво

БОРБА БГ 3268 четения 1
Анчо Калоянов

Проф. Анчо Калоянов с емоционален отговор след избирането му за почетен гражданин

Михаил Михалев 163 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *