3,57% е безработицата във Великотърновско

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, през септември е 3,57% при 5,06% за страната и 4,95% за област Велико Търново.

През месец септември се наблюдава спад на нивото спрямо предходния месец на тази година с 0,1% и спрямо същия период на предходната година. По общини безработицата е, както следва – община Велико Търново 2,71%, община Елена 9,69% и община Златарица 14,1%.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор образоване (26,19%), търговия (22,61%), преработваща промишленост (15,47%), хотелиерство и ресторантьорство (10,71%), строителство (7,14%), административно-спомагателни дейности (7,14%), селско, горско и рибно стопанство (3,57%), транспорт (3,57%) и др.

Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; водачи на МПС и подвижни съоръжения; неквалифицирани работници в добивната и преработвателната промишленост, строителство и транспорт; стопански и административни служители; чистачи и помощници и др.