Автор на „Борба“ получава първата статуетка „Показалец“ на СБЖ във Велико Търново

Авторът на „Борба“ Тодорка Недева е първият носител на наградата „Показалец“, която ще се връчи от великотърновската организация на Съюза на българските журналисти на 30 октомври.

Отличието се дава като висок символ на признанието към личности от област Велико Търново, които с делата, мисълта и примера си осветяват пътя на обществото.

Решението за наградата бе взето на събрание на Дружество № 4 във Велико Търново в началото на този месец. Наградата носи име, което е едновременно метафора и послание, защото цели да откроява хората, които сочат пътя към доброто, знанието, добродетелта и достойнството.

„Тя е израз на убеждението, че истинската обществена мисия на журналистиката е да вижда, назовава и показва това, което другите често пропускат. С това отличие членовете на Дружество № 4 на СБЖ отдава почит на хора, които са извън журналистическата гилдия – граждани, културни дейци, общественици, учени, просветители“, съобщават от местната организация на СБЖ.

Статуетката „Показалец“ е създадена по художествен проект на скулптора Денислав Сираков, а първият й носител Тодорка Недева е дългогодишният главен уредник и завеждащ отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей.

В продължение на близо 40 години тя проучва и популяризира културно-историческото наследство на Велико Търново.

Интересите й са насочени към политическото, икономическото и най-вече културното развитие на Велико Търново и региона от Освобождението до наши дни. Нейното верую е, че със своята богата и държавнотворна история Търновград е едно от чудесата на България и като музеен специалист се стреми да разкрива неговото минало така, че да го обичат и да се гордеят с него не само старостоличани, но и всички наши сънародници, а чужденците да пожелаят отново да посетят града на Асеневци.

Тодорка Недева е автор на повече от 40 научни публикации, над 3000 научно-популярни статии и на книгите „Търновските генерали 1878 – 1944”, 2008 г.; близначните „Търновски делници 1878 – 1944” и „Търновски празници 1878 – 1944“, 2009 г., които са наградени на Прегледа на литературната продукция на Велико Търново през 2011 година; „От началото до наши дни. Ловното движение във Великотърновско“ (в съавторство с Милка Денева), 2018 г.; „Търновските кметове 1877 – 2019“, 2019 г. С желание откликва на многобройните покани за срещи с читатели на своите книги.

Тодорка Недева остава вярна на историческите факти и полага усилия да представя миналото по един по-достъпен и любопитен начин. Целта й е така да привлече интереса на повече хора към нашата история. Радва се, когато читатели откликват с благодарност на прочетеното, а някои дори, благодарение на нейните статии, предоставят на музея изровени от домовете си вещи, снимки и документи, за които дори не са и подозирали, че представляват интерес за миналото на града и региона. Сега тя подготвя за печат книга за туристическата хижа на крепостта „Царевец“, както и история на Дебелец. Мечтае да напише книга с работно заглавие „Историята на Велико Търново в 365 дни“.

През годините Тодорка Недева има стотици радио- и телевизионни изяви, свързани с представянето на важни за нашата история и култура събития и личности.

Важна част от дейността й като музеен специалист е участието й в реализирането на експозиции.

Тя е в екипа на РИМ – Велико Търново, извършил проучвателната, събирателската дейност и подготвил тематико-експозиционния план за откриването на Историческия музей в Полски Тръмбеш. Участва в експонирането на раздела за следосвобожденската история на града. Историческият музей в Полски Тръмбеш отваря врати за посещение на 8 септември 2007 година.

Тодорка Недева участва в екип за обновяването на експозицията в музей „Затвор“, включваща допълване на интериора на килия от 30-те години на ХХ век и експониране на помещението за свиждане и на директорския кабинет. Обновената експозиция е открита на 15 април 2011 година. В дългогодишната си кариера участва като член на екипи или като куратор в експонирането на над 40 временни изложби от регионален и национален мащаб.

Церемонията за връчването на наградата „Показалец“ ще се състои от 17. 00 часа на 30 октомври в РНБ „П. Р. Славейков“ във Велико Търново.