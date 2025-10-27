Битката в Лясковец не излъчи победител, гостите от Царевец не се предадоха

Равенство 2:2 записаха отборите на „Левски“ /Лясковец/ и „Изгрев 93“ /Царевец/ в директен сблъсък за второто място в класирането на Елитната областна футболна група. Преди двубоя от седмия кръг с по 12 точки съперниците разделяха второ- четвърто с ФК „Лозен 1924“ /Сухиндол/. Двубоят на стадион „Михаил Алексиев“ бе оспорван, а гостите, въпреки че играха с десет души, се бориха до край и два пъти изравняваха резултата. Той бе открит от Мирослав Гавазов с красив прехвърлящ удар в 18- ата минута. След малко повече от час игра Калоян Димитров отбеляза дежурното си попадение и възстанови равенството- 1:1. Лясковчани, които атакуваха непрекъснато отново стигнаха до гол, като този път точен бе Кирил Димитров. И когато изглеждаше, че ще спечелят трите точки хубав удар на Калоян Димитров отне радостта на домакините- 2:2. С равенството „Левски“ /Лясковец/ и „Изгрев 93“ /Царевец/събраха по 13 точки и поделят трета- чeтвърта позиция. Едноличен лидер е „Земеделец 93“ /Козловец/, който спечели срещу „Чумерна“ /Елена/ със служебен резултат 3:0, заради неявяване на гостите. Първенецът на групата е с пълен актив от 21 точки от седем кръга. Втори е ФК „Лозен 1924“ /Сухиндол/ с 15 точки.