Българин от Лясковец стана „Полицай на годината“ за 2025 г. в Атланта

Младият Мирослав Петков, родом от Лясковец, пребори конкуренция от над 3000 униформени и стана „Полицай на годината“ за 2025 г. в Атланта.

Той е само на 27 години и вече е носител на престижното отличие в един от най-големите градове на САЩ. То му бе присъдено от полицейското управление в Атланта за изключителната му служба, професионализъм и принос към сигурността на града.

„Аз съм офицер Петков и за мен е гордост да съм полицай на годината за 2025 г. Това не е награда за един човек. Аз нямаше да съм тук, ако не бяха толкова много хора, които ми помогнаха да достигна това постижение. Искам да благодаря на всички мои колеги от звеното за борба с престъпността, на колегите от другите звена, с които съм работил, на моите сержанти и командири, както и на хората, които са ми давали пример и са ми помогнали да стана полицаят, който съм днес“, сподели Петков по време на церемонията.

Мирослав Петков е от Лясковец, но от 7-годишна възраст живее в САЩ, а през 2021 г. става полицай. Той залавя наркотици за 3 милиона долара, води и в класацията за арести, което му носи и важното отличие. А в свободното си време той е отдаден съпруг и баща.

„През последните няколко години офицер Петков е начело по арести в полицията на Атланта.

С всичкия си опит и обучение, през което е преминал, той стана полицай, с който шега не бива. В началото на годината той и неговият партньор, офицер Мъстифър, спряха автомобил, което доведе до най-голямата конфискация на наркотици в историята на Атланта“ заяви лейтенант Дейвид Холман. А лейтенант Дейвид Бърн го определи като бъдещето на полицията.

Ана Райковска