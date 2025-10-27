Две попадения на Даниел Димитров решиха местното дерби в полза на сухиндолци

С два гола на Даниел Димитров „Лозен 1924“ /Сухиндол/ се наложи над „Удар“ /Бяла черква/ с 2:0 в среща от седмия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. С успеха домакините събраха 15 точки и излязоха еднолично на втора позиция в класирането, като се възползваха и от равенството 2:2 между „Левски“ /Лясковец/ и „Изгрев 93“ /Царевец/. Лидер е „Земеделец 93“ /Козловец/, който спечели срещу „Чумерна“ /Елена/ със служебен резултат 3:0, заради неявяване на гостите. Първенецът на групата е с пълен актив от 21 точки от седем кръга.

Отборът на „Удар“, който е последен в класирането, без точки актив, оказа сериозна съпротива на сухиндолци, които стигнаха до попадение чак в 63- ата минута, в която точен бе Даниел Димитров. Пак той затвърди успеха на тима си в 83- ата минута, бележейки за 2:0. Футболистите от Бяла черква също имаха свойте шансове, като веднъж нацелиха и греда.