Дъждът не попречи на „Мармаладената неделя“ в Димча, стотици се веселиха на празника

Въпреки дъждовното време в павликенското село Димча се получи една чудесна „Мармаладена неделя“.

Населени места от пет общини участваха в кулинарната надпревара за сладка, мармалади, конфитюри, маджун и печива и десерти, приготвени с тях. Тричленно жури, водено от шеф Царина и с членове Катя Димитрова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Павликени, и готвачът Нели Байкова, оцениха и наградиха най-заслужилите.

Повече от 200 души изпълниха площада, за да се насладят на вкуснотиите и художествената програма. Стихове за плодове и зеленчуци рецитираха децата от група за художествено творчество при местното НЧ „Надежда – 1886“, народни песни и ритми звучаха в изпълнение на фамилия Туджарови от Плевен и оркестър „Павликени“. Буйни народни хора завъртяха учениците от ОУ „Филип Тотю“ – с. Върбовка.

Под ситния дъжд и есенната украса на площада опашката край шатрата с вкусните палачинки на Елена Божанова не стихваше. А край тавата с мармалад, сварен на жив огън на открито, се вихри уредничката на ПК „Възраждане“ в с. Димча Марийка Ламбева.

Ана РАЙКОВСКА