Хет трик на Християн Кожухаров за убедителен успех на неданци

Неочаквано тежко поражение записа отборът на „Левски 1986“ /Стражица/ при гостуването в Недан на едноименния местен тим. Двубоят бе от седмия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Домакините се наложиха с 5:0 и с актив от 12 точки вече са пети в класирането. С хеттрик за ФК „Недан“ се отличи Християн Кожухаров. Той откри резултата в 16- ата минута, а само четири по- късно Петър Петров покачи на 2:0.

През второто полувреме неданци развиха успеха си. Първо Владислав Трифонов завърши добра атака за 3:0 в 59- ата минута. В 71- ата и 86- ата Християн Кожухаров довърши гостите с нови две попадения. Стражиани също имаха положения за гол, но не успяха да ги реализират.