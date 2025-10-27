Какво вещаят звездите за вторник /28 октомври/

И във вторник Луната е в Козирог. Носи ни амбиция, целеустременост, но ни предупреждава да сме умерени в действията. Луната е в хармонични аспекти с Марс, Сатурн и Нептун, които даряват сила и възможност за успех, но опозицията й с Юпитер е причина да преувеличаваме възможностите си и да се заловим с дела, които са непосилни за нас.

ОВЕН

Без пререкания

Денят ви поставя пред нови задачи, които изискват да мислите бързо и да сте дисциплинирани. Идеите ви са смели, но ще се наложи да отстъпите от някои лични предпочитания, за да запазите добрия тон с колегите. А днес е много важно да си говорите спокойно и да не влизате в излишни пререкания.

ТЕЛЕЦ

Не бързайте

Работата ви върви по план и това е причината да ви се прииска да ускорите темпото и да покажете повече от своите качества и умения. Внимавайте именно тази ваша склонност да не ви изиграе лоша шега и да направите грешки от бързане. По-добре свършете онова, което се иска от вас, без да демонстрирате повече.

БЛИЗНАЦИ

Премълчавайте си

В колектива ще се появят спорове около пари или преразпределение на задачи. Някой няма да е доволен от решенията на шефа и ще търси да си прави групичка на недоволстващите. Опитайте се да не попадате в нея, защото вие умеете да говорите и ще ви използват за патрон. Премълчавайте си.

РАК

Кажете си мнението

За да успеете днес, трябва да сте една идея по-твърди, решителни и да не правите никакви компромиси. Пък било то и такива, свързани с това всички да са доволни и да няма спорове около вас. Ако се наложи, кажете мнението си и не се притеснявайте, че то противоречи на онова на хората наоколо.

ЛЪВ

Не противоречите

Идеите ви са реални, но искат повече подготовка, преди да ги сбъднете. Ще имате възможност да убедите околните в своята гледна точка по възможно най-мекия и толерантен начин. Днес хората ще бъдат учудени от вашето поведение. Може би искате да има мир и хармония около вас и затова не противоречите, както обикновено.

ДЕВА

Завършвате задачи

Имате нужда да подредите делата си и да завършите вече започнати задачи. Подтикнати сте от това, че октомври е към своя завършек и не бива да оставате определени задачи да прескочат в следващия месец. В личен план настроението ви е стабилно. Опитайте да не прекалявате с критиките към своите близки.

ВЕЗНИ

Бъдете търпеливи

Ще ви се наложи да балансирате между служебните задължения и личните си ангажименти днес. Опитайте да не сте толкова инициативни и да не поемате твърде много задачи, защото няма да се справите в срок. В отношенията с близките бъдете търпеливи. Днес не можете да им наложите мнението си.

СКОРПИОН

Имате съмишленици

Днес ще намерите точните думи, за да убедите хората около себе си в своята гледна точка. Ще си създадете група от съмишленици, които ви подкрепят и са готови да ви последват, ако се нуждаете от помощници. В любовните отношения обаче не сте достатъчно доверчиви и това личи в действията ви.

СТРЕЛЕЦ

Справяте се добре

Днес ще свършите работа, която ви носи видими резултати и удовлетворение. Добре ще се справите със задачите си, защото разпределяте времето си разумно. Не е изключено да ви включат в нов работен проект или да искат помощта ви за нова задача в службата. Това, разбира се, ще е съпътствано и от допълнително възнаграждение.

КОЗИРОГ

Служебен успех

Днес имате план за действие и ще успеете да го осъществите. Хората около вас усещат решителността ви и се доверяват на вашата преценка. Начинът ви на мислене ги мотивира и те искат да мислят също като вас. В личен аспект сте доста чувствителни и уязвими. Там имате усещането, че половинката не ви подкрепя изцяло.

ВОДОЛЕЙ

Нови идеи

Служебните ви планове се преплитат с нови идеи, които първо трябва да бъдат обмислени от вас и едва след това приложени. Някои от идеите ви звучат прекалено ексцентрично и неприложимо в ежедневието ви. Може би е добре да поговорите с човек, който е здраво стъпил на земята и може да ви даде ценен съвет, преди да действате.

РИБИ

Успех

Ще получите подкрепа от място, откъдето не очаквате това да се случи. Ето кое е нещото, насърчаващо ви да продължите напред с нови сили, кураж и желание. Денят е подходящ за довършване на вече започнати задачи и уточняване на някои подробности. Вечерта потърсете компанията на близки хора. Не излизайте с шумни компании.

Хороскоп за родените на 28.10. – Честит рожден ден! Проверявайте всяка информация, която получавате през следващата една година. Неведнъж ще се опитат да ви оплетат в мрежи и да ви залеят с ненужни обещания. Не е сега времето да вярвате напразно.

Тодор Емилов-Тео