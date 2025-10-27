Каратеките на „Етър“ с поредни отличия от силен международен турнир, Георги Марков и Борислав Благоев със злато от Гран при на Черна гора

В град Херцег Нови тази събота се проведе осмото издание на международния турнир по карате „Гран При на Черна гора“. В надпреварата взеха участие около 700 каратеки от 9 държави.

Карате клуб „Етър“ се включи с шестима състезатели. Златни медали спечелиха: Георги Марков – кадети, до 52 кг и Борислав Благоев на ката, до 12 години. Два сребърни медали завоюва Радослав Русанов. Той остана втори при кадети, до 52 кг и във възрастта до 14 години, в категория до 45 кг.

С бронзови медали се завърнаха: Ивайло Петков при кадети, в категория до 52 кг, както и при 14- годишните до 50 кг и Амира Абулибде – джуниорки, до 59 кг.

„Нашите състезатели изиграха пореден силен турнир като показаха високо ниво и отлични срещи срещу утвърдени каратисти с медали от големи международни надпревари. Със сигурност щяхме да спечелим още отличия, ако в турнира имаше репешажи. Подготовката ни продължава с пълна сила за Световната купа във Венеция през декември, а следващия уикенд четирима наши състезатели отново ще се включат в лагера на националния отбор“, разказа треньорът Николай Лесичков.