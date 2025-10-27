Летището в Горна Оряховица е с нов концесионер, съдружник във ВИС замени Вълка

Летището в Горна Оряховица на практика е с нов концесионер, след като на 15 септември т. г. напълно е бил сменен Бордът на директорите, начело на който вече е Кирил Кленовски.

Той става действителният собственик на концесията и поема нейните активи и пасиви, за което вече се е договорил с Румен Гайтански – Вълка за тях, разбра „Борба”. Дори миналата седмица е платил над 40 000 лв. данък сгради за 2025 г. за летището в Община Горна Оряховица. Разплатени са и задълженията към служителите.

В правния и търговския мир аеропортът ще продължи работа под сегашната фирма „Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД.

Промените в концесията бяха загатнати още през юли, когато синът на Кирил Кленовски – Джордан, смени досегашния изпълнителен директор Анастасия Йовева и това беше отразено в Търговския регистър. Измести се и седалището на управление – от пл. „Георги Измирлиев” 4 в железничарския град на пл. „Народно събрание” 11 в столицата. На този адрес се водят още 4 фирми с участието на Кленовски, регистрирани през 2025 г.

Кирил Кленовски е син на представител на външнотърговски дружества в Швейцария и Австрия по времето на Тодор Живков, а в зората на демокрацията – приятел и съдружник на босовете на ВИС .

Имали са общ бизнес чрез фирмата „Ви Кей Джи Груп”, известна като фирма на ВИС-2, регистрирана през 1994 г. и приватизирала дискотека „Русалка – Айсберг” в „Слънчев бряг”. През 2021 г. чрез фирмите си „Уотър Стоун” и „Риарм” Кленовски изнася оръжие и боеприпаси.

В момента се разработва планът за изваждане от дерогация (частична отмяна на определен закон) на пътническия терминал. Ще се правят нови хангари за ремонт на самолетите. Очаква се в близките месеци всичко да стане официално, тогава и новият концесионер ще обяви инвестициите в летището. Община Горна Оряховица също ще има сериозно участие.

За международното летище, което на 29 март отбеляза 100-годишния си юбилей, хората отдавна чакат добри новини. Редовни пътнически полети там не са извършвани от края на 90-те години на миналия век.