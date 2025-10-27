На среща в Арбанаси ловци се обединиха, за да помогнат на кафявите мечки да оцелеят

МЕСТНИТЕ ЛОВЦИ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ АКТИВНО В НАЦИОНАЛНИЯ МОНИТОРИНГ ЗА КАФЯВАТА МЕЧКА.

Това стана ясно по време на регионална среща на ловно-рибарските сдружения, което се проведе в края на миналата седмица в Арбанаси. На форума присъстваха ръководствата на структурите от Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Дряново, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Трявна и Бяла.

Председателят на националната организация Васил Василев призова местните ловно-рибарски дружества да се свържат с държавните горски предприятия. Целта е да заявят готовността за включване в текущия мониторинг на популацията на кафявата мечка, който се провежда в цялата страна. Според него присъединяването на стрелците е от ключово значение, защото именно те познават най-добре терените и навиците на дивеча.

По време на срещата бяха обсъдени и други актуални проблеми. Например фотоволтаичните централи и ветрогенераторите, които увреждат местообитанията на дивите животни, монокултурното земеделие и нерегламентираната употреба на пестициди, внасяни извън ЕС.

Сред приоритетите в Мандатната програма на организацията за периода 2025 – 2030 г. е и активната работа с подрастващите поколения ловци.

Авджиите от региона поставиха и конкретни въпроси за дискусия. А именно – разораните пътища от земеделски производители и предстоящата подмяна на ловните билети, която ще се извършва от горските стопанства, но може да доведе до временни затруднения.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“