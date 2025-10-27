Над 25 000 литра бутилирана вода осигурила Община Велико Търново за детски градини, училища и социални заведения

Община Велико Търново е осигурила над 25 000 литра бутилирана вода през последните две седмици за всички общински учебни институции – детски градини, детски ясли, училищен стол и кухня, социални и здравни услуги, училища и др.

Бутилираната вода се давала още от първия ден, в който е констатирана мътност на питейната вода, вследствие на обилните октомврийски дъждове в периода 7-10 октомври на територията на общината и водосборния басейн на язовир „Йовковци“. В детските ясли се доставя бутилирана изворна и трапезна вода, подходяща за консумация на деца до 3-годишна възраст. В детските градини осигуряването е на всеки два дни, в социалните услуги и училищата – по заявки на ръководителите и директорите.

Община Велико Търново категорично опровергава твърденията в публичното пространство от рода на „децата са принудени да пият мътна вода“ – подобни изказвания са напълно неверни и не са нищо друго освен дезинформация. Макар Община Велико Търново да не е акционер в държавното дружество „ВиК Йовковци“ от три десетилетия, институцията е в постоянна комуникация с дружеството и всички компетентни държавни органи относно мерките, предприети за допълнително пречистване на питейната вода.