Над 30 жени участваха в първата среща „Заедно към родителството“ в МОБАЛ

С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС БЕШЕ ПОСРЕЩАНАТА ПЪРВАТА ПО РОДА СИ СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА „Заедно към родителството“ в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Организатор на акцията е Отделението по акушерство и гинекология. Целта на акушерките в звеното е да предостави на жените важна и практическа информация, свързана с предстоящото раждане и грижите за новороденото бебе. Темата на първата среща беше „Какво е важно да знаем преди раждането“ и над 30 жени се включиха в нея.

Акушерката Любка Кръстева превърна събитието в приятелска среща, по време на която представи на бъдещите майки ценни съвети, подкрепени с примери от практиката, които да им помогнат да се подготвят за раждането. А една от основните мисии на инициативата е жените да не се изгубват в морето от информация, достъпно благодарение на интернет и съвременните технологии, а да получат полезни съвети от хората, които ежедневно посрещат новия живот на белия свят.

Акушерката Кръстева подчерта колко е важно за протичането на едно раждане жената да бъде спокойна и уверена, че това е естествен процес, който предшества най-голямото събитие в живота на жената.

В края на срещата бъдещите майки получиха ръчно изработени подаръци от акушерките в отделението.

Инициативата „Заедно към родителството“ ще се провежда всеки месец и ще бъде посветена на различна тема.

Галина ГЕОРГИЕВА