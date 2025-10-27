ОУ „Димитър Благоев“ Велико Търново празнува своята 60-а годишнина

Поредица от вдъхновяващи инициативи, обединяващи ученици и учители, започнаха във великотърновското ОУ „Д. Благоев“ за 60-годишнината на училището.

Юбилейната програма стартира още преди месец с акцент върху творчеството и личната връзка на ученици и учители с училището. Проведе се учителски конкурс на тема „Моето училище“, в който преподаватели разкриха своите спомени, емоции и мечти, свързани с дългогодишната си работа и мисия в ОУ „Димитър Благоев“. Два ученически конкурса – литературен на тема „Моето училище в 60 думи“ и по изобразително изкуство, вдъхновиха младите творци да пресъздадат своето школо чрез слово, цвят и форма. Бяха проведени и специални уроци, насочени към живота, делото и приноса към българската история и общество на патрона Димитър Благоев.

На 22 октомври имаше две символични инициативи – към небето полетяха 60 лилави балона като символ на годините, мечтите и стремежите на поколения ученици, преминали през училището. На същия ден Благоевци организираха за жителите и гостите на града флашмоб с информация за живота и делото на своя патрон.

На 23 октомври се проведе вълнуваща инициатива под надслов „Среща на поколенията“.

Събитието събра под един покрив бивши и настоящи учители, за да споделят преживявания, свързани с училището. Бившите педагози с вълнение прекрачиха отново прага и разказаха за житейския и професионалния си път в ОУ „Димитър Благоев“ с много трепет и малко тъга.

Кулминацията на юбилейните чествания предстои – на 27 октомври от 10:30 ч. в МДТ „Константин Кисимов“ ще се състои тържественото събитие. Очаква се то да събере настоящи и бивши учители, възпитаници, приятели и партньори на училището, за да отпразнуват заедно 60-годишния му принос в образованието и възпитанието на поколения великотърновци.

60-годишният юбилей на ОУ „Димитър Благоев“ е не просто празник, а вдъхновяваща проява на приемственост, обич към знанието и признание към труда на учители и ученици. Училището гледа напред към бъдещето с увереност, че най-доброто тепърва предстои, коментират от педагогическия състав.