Пет десетилетия ДГ „Соня“ се развива и е дом на поколения деца

Модерно оборудване, интерактивни дъски и просторен двор създават различни възможности за обучение

ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДГ „СОНЯ“ В СУХИНДОЛ НЕ СПИРА ДА СЕ РАЗВИВА И Е ДОМ НА ПОКОЛЕНИЯ ДЕЦА.

Това е единствената детска градина в цялата община и обслужва освен града и съседните села Бяла река, Красно Градище, Горско Калугерово, Коевци и Горско Косово.

Началото е поставено на 29 август 1971 година, когато е поставен първият камък за градежа на детската градина. На 12 юни 1973 година настъпва дългоочакваният ден, в който новата сграда отваря врати за първи път. Оттогава до днес това е домът на поколения деца, разказва директорът на детското заведение Нели Проданова.

Днес детската градина функционира с две групи, а за децата са осигурени всички условия да се обучават, възпитават и развиват. От 2022 година пътуващите от населените места деца се превозват с нов автобус, дарение от МОН, за да могат всички да получат равен достъп до образование.

ЗА МАЛЧУГАНИТЕ В ГРАДИНАТА ПОЛАГА ГРИЖИ ПЕРСОНАЛ ОТ 12 ДУШИ, КОИТО СА МОТИВИРАНИ ДА ПРЕВЪРНАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ЖЕЛАНО ЗА ДЕЦАТА МЯСТО.

„В нашата детска градина всички деца, включително тези със специални образователни потребности, са обичани и приети с грижа. С тях работят специалисти от РЦПППО – Велико Търново – логопед, ресурсен учител и психолог, които оказват допълнителна подкрепа. По проект е назначен и образователен медиатор“, споделя Нели Проданова.

От тази учебна година по проекти „Силен старт“ и „Развитие на образованието в палитрата от етноси на територията на общините Сухиндол и Павликени“ ще бъдат назначени инструктор по танци и учител по физическо възпитание и спорт за допълнителни дейности по интереси с децата.

През последните десетина години с подкрепата и на Община Сухиндол бяха направени редица подобрения, за да бъде осигурена съвременна и привлекателна среда за децата. Всички помещения в детската градина са в отлично състояние. Те са естетически и функционално подредени, осигуряващи оптимални условия за правилно отглеждане и възпитание на децата. Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на малките възпитаници.

Изцяло е подменено обзавеждането в групите, спалните помещения и коридорите.

„Във всяка група разполагаме с интерактивна дъска и достатъчни технически средства, подпомагащи педагогическия процес. От 2019 година сградата е с локално парно отопление. През март 2023 година бе извършен основен ремонт на покрива, саниране на част от сградата и поставяне на нова PVC дограма по проект на МОН. През 2024 година санирахме и останалата част, подменихме всички прозорци и боядисахме сградата изцяло“, сподели още Нели Проданова.

ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ В ЦЯЛАТА СГРАДА СА ЗАМЕНЕНИ С ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ. ГОЛЯМО ПРЕДИМСТВО Е, ЧЕ ХРАНАТА ЗА ДЕЦАТА СЕ ПРИГОТВЯ НА МЯСТО – В КУХНЕНСКИЯ БЛОК НА ГРАДИНАТА.

Освен това ДГ „Соня“ разполага с оборудван медицински кабинет, а дворът е просторен и добре поддържан, с обособени площадки за двете групи, където в последните години почти всички уреди и съоръжения за игра са подменени.

От детската градина се гордеят и с успеха си по проект на ПУДООС – „Зелена детска градина“, благодарение на който предстои озеленяване на дворното пространство и подобряване на екстериора. В градината продължават активно да развиват дейността си по проект „Силен старт“, по който на децата се предлага допълнително обучение по български език и литература.

„Всички тези подобрения станаха възможни както със собствени средства, така и с подкрепата на Община Сухиндол и чрез реализирани проекти. Детска градина „Соня“ винаги е била и ще остане място, където децата получават не само знания и умения, но и обич, внимание и подкрепа. Място, където всяко дете се чувства сигурно, обичано и мотивирано да открива света“, каза Нели Проданова. Тя благодари на колегите, родителите, Общината и партньорите, с които заедно изграждат бъдещето на децата.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът