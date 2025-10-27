Пет гола и червен картон в Дебелец, гонитбата в резултата бе до края

В оспорван мач „Бъдеще“ /Бутово/ победи като гост „Ботев- Дебелец“ с 2:3. Двубоят бе от седмия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Срещата тръгна с размяна на атаки към двете врати и в 18- ата минута гостите поведехо в резултата с гол от дузпа. Точен от бялата точка бе Димо Атанасов. Само 120 секунди по- късно наказателен удар получиха и домакините. От единайстия метър не сбърка Мартин Душков- 1:1. Радостта на домакините обаче трая кратко, тъй като в 22- ата минута Димо Атанасов стреля за 1:2. Този резултат се запази до 78- ата минута, в която Симеон Иванов възстанови равенството- 2:2. И когато изглеждаше, че съперниците ще си поделят по точка Денис Дачев отново даде преднина на „Бъдеще“, бележейки за 2:3. В последните секунди на редовното време гостите останаха с десет души на теран, след като Недялко Стоянов разкара топката след съдийски сигнал и получи втори жълт и съответно червен картон. Със спечелените три точки тима от Бутово събра шест и излезе на седма позиция в подреждането.