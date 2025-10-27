ПОЗИЦИЯ на Илиян Илиев – управител на „ВиК Йовковци“: „Обилните валежи доведоха до замътняването на водата, работим денонощно, за да върнем качеството й“

На 26 октомври във Велико Търново се проведе граждански протест против замътняемостта на водата по водопроводната мрежа в града и общините, захранвани от язовир „Йовковци“.

Ще се въздържа от коментар относно организатора на протеста – гражданин от Плевен, който заяви, че е политически необвързан и е дошъл да „буди“ великотърновци. Времето ще покаже дали думите му са били искрени. Не мога обаче да остана без реакция спрямо неверните и внушаващи страх твърдения, изказани по време на събитието. Подобни спекулации не само заблуждават хората, но и подкопават доверието към труда на десетки специалисти, които в последните седмици работиха денонощно, за да се справят с последиците от природните аномалии. Обилните валежи в периода 8-10 октомври доведоха до естествено замътняване на водата в язовир „Йовковци“ вследствие на внезапното повишаване на водното му ниво.

Екипите на „ВиК Йовковци“ и на Пречиствателната станция за питейни води работиха денонощно, влагайки допълнителни ресурси и усилия, за да осигурят възможно най-бързо възстановяване на качеството на водата.

Категорично заявявам, че твърденията за „манипулации“ в пречиствателния процес са напълно неверни и безпочвени. Дружеството е готово да предостави пълна документация и съдействие на всички компетентни органи, за да бъде установена истината. Също така не отговаря на истината и изнесената на протеста информация, че предстои изграждане на нова Пречиствателна станция с цел усвояване на средства без обществена поръчка. Това е лъжа в пълния смисъл на думата. Настоящата пречиствателна станция е въведена в експлоатация през 1979 г., а през 1981 г. е разширена с осем филтърни клетки. След 44 години непрекъсната експлоатация е напълно логично и наложително да се предвиди нейното техническо обновяване.

Това ще бъде извършено при пълна прозрачност, със средства от европейските фондове в съответствие със Закона за обществените поръчки и всички европейски изисквания. Като управител на „ВиК Йовковци“, категорично отхвърлям внушенията, че дружеството или неговите служители умишлено са допуснали замътняването на водата. Такива твърдения са не само неверни, но и несправедливи спрямо хората, които ежедневно се грижат жителите на областта да имат достъп до безопасна и качествена питейна вода. Убеден съм, че с общи усилия и открит диалог ще продължим да работим за това великотърновци и жителите на региона да получават една от най-качествените води в страната, както и да посрещаме предизвикателствата, които природата все по-често ни поставя.

Сн. архив „Борба“