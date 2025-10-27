Променлива облачност и краткотраен дъжд
Във вторник облачността ще е променлива, временно и значителна. На много места за кратко ще превали дъжд. В късния следобед от запад облачността ще започне бързо да намалява и през нощта срещу сряда ще се изясни. Ще духа слаб до умерен, а следобед на отделни места и до силен вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 7 гр.
За В. Търново минималната температура ще бъде около 6 гр. Максималните температури ще бъдат между 13 и 15 гр.
За В. Търново максималната температура ще бъде около 13 гр.
Атмосферното налягане ще се повишава.
Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време. Ще има и валежи от дъжд, над 1600 м от – сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 7 гр., а на 2000 м ще е около нулата.
На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 26.9 гр. през 1911 г., най-ниската измерена минимална температура е -8.6 гр. през 1988 г.
Слънцето ще изгрее в 6 часа и 47 минути и ще залезе в 17 часа и 14 минути.
Фаза на Луната: седем дни след новолуние.
Дежурен синоптик: Валентина Радойска
НИМХ Плевен
ХМО В. Търново