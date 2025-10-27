Разследват кражба на румънски автомобил и натрошени стъкла на кола в Свищов

Издирван автомобил установиха служители на РУ – Павликени. На 26 октомври около 20,00 ч. в гараж на бивше предприятие е установен лек автомобил, с румънска регистрация.

В хода на проверката е изяснено, че той е обявен за издирване от Румъния. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.

Служители на РУ – Свищов разследват случай на счупени стъкла на лек автомобил. В хода на разследването е изяснено, че автомобилът е бил оставен на паркинг, където са били натрошени два от прозорците му. Започнато е досъдебно производство.