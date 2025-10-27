Крими

Разследват кражба на румънски автомобил и натрошени стъкла на кола в Свищов

БОРБА БГ 5 четения 0 Comments

Издирван автомобил установиха служители на РУ – Павликени. На 26 октомври около 20,00 ч. в гараж на бивше предприятие е установен лек автомобил, с румънска регистрация.

В хода на проверката е изяснено, че той е обявен за издирване от Румъния. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.

Служители на РУ – Свищов разследват случай на счупени стъкла на лек автомобил. В хода на разследването е изяснено, че автомобилът е бил оставен на паркинг, където са били натрошени два от прозорците му. Започнато е досъдебно производство.

Вижте още

Четирима в ареста след домашен купон със 100 грама трева в Горна Оряховица

БОРБА БГ 2602 четения 0

Разкриха три престъпления при специализирана полицейска операция

БОРБА БГ 372 четения 0

Разследват кражба на 35 палета с 53 500 шампоана от румънски тир в Хаинбоаз

БОРБА БГ 744 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *