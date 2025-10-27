Рецитал по стихове на руски поети подготвят в ХГ „Николай Павлович“

Художествената галерия „Николай Павлович“ в Свищов отправя покана към любителите на руската поезия.

На 30 октомври от 17.00 ч. ще се състои поетичен рецитал „Жива, права и свята“ по стихове на руски поети от XIX и XX век от едноименната антологична книга. Съставител и преводач е Иван Антонов.

Стиховете ще бъдат рецитирани на руски от Връбка Попова, а на български от Иван Антонов. На пианото ще застане Бисера Друмева.

Михаил МИХАЛЕВ