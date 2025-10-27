Николай Павлович
Култура

Рецитал по стихове на руски поети подготвят в ХГ „Николай Павлович“

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Художествената галерия „Николай Павлович“ в Свищов отправя покана към любителите на руската поезия.

На 30 октомври от 17.00 ч.  ще се състои поетичен рецитал „Жива, права и свята“ по стихове на руски поети от XIX и XX век от едноименната антологична книга. Съставител и преводач е Иван Антонов.

Стиховете ще бъдат рецитирани на руски от Връбка Попова, а на български от Иван Антонов. На пианото ще застане Бисера Друмева.

Михаил МИХАЛЕВ

Вижте още

Младият скулптор д-р Мартин Митев пое Художествената галерия „Борис Денев“

БОРБА БГ 913 четения 3

Кулата в Леденик пази легендата за сина на Шемши бей, който от любов се хвърлил във водите на Янтра

БОРБА БГ 1313 четения 1

Поетеса от Горна Оряховица спечели първа награда от национален конкурс

БОРБА БГ 245 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *