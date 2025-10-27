боклука
Водещи новиниОбщество

Само една фирма пожела боклука на Велико Търново

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

САМО ЕДНА ФИРМА ОТКЛИКНА НА СПЕШНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА КРИЗА С БОКЛУКА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Това е „НСУ Груп“ ЕООД, която подаде оферта за 119 870 лв. при отделена за услугата сума от 119 952 лв.

До светкавичната процедура по избор на изпълнител за транспортиране на отпадъците от специализираната площадка в кв. “Чолаковци“ се стигна след изтичане на срока на договора с предишното дружество и обжалване на предхождаща обществена поръчка.

Реално кандидатстването сега продължи само 4 дни, за да се гарантира бързо определяне на победител и сключване на контракт. Така ще се избегне период, в който прекъсването на дейността би довело до струпване на едрогабаритни отпадъци около контейнерите за битови отпадъци и образуването на нерегламенитани сметища както във Велико Търново, така и в неговите периферни зони.

От местната администрация посочиха, че се налага изпълнението на 676 курса годишно от площадката в кв. „Чолаковци“ до Регионалната система за управление на отпадъци в Шереметя. Офертата на „НСУ Груп“ ЕООД оценява всеки курс по 177,77 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

Вижте още

Центърът за работа с деца и младежи в Малки чифлик празнува 10-и рожден ден

БОРБА БГ 398 четения 0

Над 1500 мартеници направиха горнооряховски деца за традиционната пролетна изложба

БОРБА БГ 165 четения 0

Стартираха дейностите по подмяна на водопроводната мрежа на селата Драгомирово и Совата в община Свищов

БОРБА БГ 207 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *