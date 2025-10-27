Само една фирма пожела боклука на Велико Търново

САМО ЕДНА ФИРМА ОТКЛИКНА НА СПЕШНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА КРИЗА С БОКЛУКА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Това е „НСУ Груп“ ЕООД, която подаде оферта за 119 870 лв. при отделена за услугата сума от 119 952 лв.

До светкавичната процедура по избор на изпълнител за транспортиране на отпадъците от специализираната площадка в кв. “Чолаковци“ се стигна след изтичане на срока на договора с предишното дружество и обжалване на предхождаща обществена поръчка.

Реално кандидатстването сега продължи само 4 дни, за да се гарантира бързо определяне на победител и сключване на контракт. Така ще се избегне период, в който прекъсването на дейността би довело до струпване на едрогабаритни отпадъци около контейнерите за битови отпадъци и образуването на нерегламенитани сметища както във Велико Търново, така и в неговите периферни зони.

От местната администрация посочиха, че се налага изпълнението на 676 курса годишно от площадката в кв. „Чолаковци“ до Регионалната система за управление на отпадъци в Шереметя. Офертата на „НСУ Груп“ ЕООД оценява всеки курс по 177,77 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.