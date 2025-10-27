Асен и Петър
Славни царе и битки оживяха в исторически храм за 840-годишнината от въстанието на Асеневци

Спектакъл „Величието на Асеневци“ върна времето с 840 години назад и пресъздаде отново въстанието на братята Петър и Асен.

Знаковата постановка, представена от актьорите от МДТ „Константин Кисимов“, е част от събитията по повод годишнината от бележитото дело на първите Асеневци, възстановило българската държава.

Спектакълът се реализира с подкрепата на Община Велико Търново, идеята за него е на актьора Иван Митев. Режисьор е Стефан Методиев.

На откритата сцена пред Царевец актьорите, пресъздали по впечатляващ начин образите на Петър и Асен, техните съпруги и знатни боляри, разказаха за подготовката и избухването на въстанието срещу византийското владичество, започнало в Търновград през 1185 г. Кулминация бе коронацията на цар Петър – символ на възраждането на българската държава.

В спектакъла участваха актьорите Иван Митев, Стефка Златкова, Детелин Кандев, Виктор Терзийски, Никол Бойчева, Велина Колева, Игнат Дълбоков, Самуил Горанов, както и реанактори от цяла България.

Появата на Втората българска държава и въстанието представиха и с 3Д мапинг.

