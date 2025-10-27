Стотина се включиха в похода до манастира на св. Теодосий Търновски край Самоводене

Стотина търновци с интерес към историята участваха в похода до новоразкрития манастир на св. Теодосий Търновски край Самоводене.

Водени от Калин Василев от „Търново рънс”, те стигнаха до археологическия обект по проучени от него пътеки, за да се пренесат 7 века назад във времето. Там изслушаха беседата под открито небе на откривателите на храма проф. д-р Хитко Вачев и Илиян Петракиев, които продължават проучванията си. Едно истинско пътешествие из царските времена на Второто българско царство.

„Успяхме! Сбъднахме нашия исторически и есенно-величествен поход! Без думи сме! Първо ни ги открадна пъстрата природа и могъщото търновско ждрело. А след това учените проф. д-р Хитко Вачев и магистър Илиян Петракиев ни пренесоха 700 години назад. Най-красивото бе да видим почти 100 будни българи, които с притаен дъх слушаха разказа за родната история от онези времена”, коментира емоционално Калин Василев.

Интересът към храма, който бе археологическата находка за 2024 г., се засилва. Това предполага повече подкрепа за учените, за да се превърне в туристически обект от местно и национално значение.

Ана РАЙКОВСКА