Тоня Донева оглавява Агенцията по вписванията във В. Търново

Галина Георгиева

ТОНЯ ДОНЕВА Е КЛАСИРАНА НА ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРСА ЗА ШЕФ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Тя събра най-голям брой точки в надпреварата, съревновавайки се с още две жени и един мъж. Това става ясно от окончателните резултати, публикувани на официалната страница на централата на Агенцията по вписванията у нас.

Донева получи правото да оглави областната служба след две провалени процедури по избор на директор. Тя ще наследи поста от дългогодишния ръководител на институцията Петър Суков.

Трудовият път на новата шефка преминава през Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД – Велико Търново, където е заемала поста главен секретар.

Галина ГЕОРГИЕВА

