Три медала за СКСС „ЕТЪР-100“ от „Севтополис“ в Казанлък

Много добро представяне направиха състезателите от СКСС „ЕТЪР-100“ на завършилия Държавен турнир по спортна стрелба „Севтополис“ в град Казанлък. Николета Коева, ученичка в 9 клас в СУ,,Емилиян Станев“, зае второ място при девойките в упражнението 40 изтрела с пневматична пушка, постигайки личен резултат. Ивелина Диманова, ученичка в ПЕГ,,Проф.Асен Златаров“, направи дебют в същото упражнение и се класира тринайста.

Съученикът й Божидар Маринов взе бронзов медал при юношите в упражнението 40 изстрела с пневматична пушка, с равен резултат, но с по малко десетки от втория в класирането. В същата дисциплината, но при момчета, Димитър Георгиев, ученик в ПГСАГ,,Ангел Попов“, извоюва също бронзов медал.

При голяма конкуренция на 40 изстрела с пневматичен пистолет Иван Лечев се класира девети.

„Този турнир е вторият от деветте квалификации за Европейското първенство в Бургас през февруари 2026 година. Очакваме добри резултати в следващите състезания“, обобщи треньорката на младите стрелци Йорданка Среброва.