Укрепват свлачище край Емен, застрашило общински път

СВЛАЧИЩЕ, КОЕТО ЗАСТРАШАВА ОБЩИНСКИЯ ПЪТ VT 2212 МЕЖДУ ВИШОВГРАД, ЕМЕН И БАЛВАН, ЩЕ БЪДЕ УКРЕПЕНО С МОДЕРНА ПИЛОТНА СИСТЕМА.

Дейностите са запланирани и предадени за съгласуване с РИОСВ от Община Велико Търново. Активното срутище е регистрирано през 2020 г. и периодично нарушава платното, създавайки реална опасност от пълното му прекъсване.

Проблемният участък се намира източно от гробищния парк в Емен. При последните активизации по пътя са се появили пукнатини с разтвор до 4 см и пропадания до 15 см, които засягат цялата ширина на настилката.

Основната причина за свлачището е високата водонаситеност на насипите и глинестия склон вследствие на лошо отводняване и инфилтрация на повърхностни и подпочвени води, както и преминаване на тежкотоварни автомобили.

За да се овладеят процесите, е предвидено силово укрепване с пилотна система по протежение на 132 метра от пътя.

Тя ще включва 143 стоманобетови пилота с диаметър 600 мм и дълбочина 10 метра. Ще бъдат свързани със стоманобетонова греда. Конструкцията е проектирана по европейски изисквания и ще гарантира стабилност дори при интензивно натоварване на пътя.

След укрепването ще се възстанови пътното платно и отводняването му, за да се предотвратят бъдещи активизации. Проектът ще осигури дълготрайна защита на пътя и безопасно преминаване по важната отсечка между селата Вишовград, Емен и Балван.