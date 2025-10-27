В Павликени започна записването на отборите за участие в Общинския турнир по футзал „Трифон Иванов”

Започна записването на отборите за участие в Общинския турнир по футзал „Трифон Иванов 2025”.

Турнирът ще стартира на 3 декември 2025 г. /сряда/ от 17:30 часа. Срещите ще се провеждат в Спортна зала „Йордан Петров – Графа“ в Павликени.

Право на участие в турнира имат състезатели, които живеят и/или работят на територията на община Павликени, община Сухиндол, община Левски, община Велико Търново и община Полски Тръмбеш.

В един отбор в игра се допускат едновременно не повече от трима състезатели, картотекирани и участващи в аматьорски футболни клубове към БФС /правилото за картотекиран състезател включва всички възрастови групи и важи от 18-годишна до 40-годишна възраст/.

Участници, картотекирани в професионални клубове от Първа и Втора лига и състезатели под 16-годишна възраст не се допускат.

Отборът победител в турнира ще получи парична награда в размер на 700 лв. и предметни награди. Класираният на второ място отбор ще вземе парична награда в размер на 400 лв. и предметни награди, а третият – 300 лв. и предметни награди.

Предвидени са награди за най-млад състезател, най-възрастен състезател, най-коректен състезател, най-добър защитник, най-добър вратар, голмайстор и най-красив гол.

Записване за участие е в Спортна зала „Йордан Петров – Графа“.

Телефон за контакти: 0884 117 027 – Гошо Илиев.

Краен срок за записване: до 17:00 часа на 26 ноември 2025 г. /сряда/.

Техническата конференция ще се проведе на 27 ноември 2025 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в Спортна зала „Йордан Петров – Графа” – Павликени.

Пълните правила можете да намерите в сайта на община Павликени, в секция „Новини“: https://tinyurl.com/4csndyay