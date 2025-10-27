Варицела, скарлатина и COVID-19 атакуват областта

ВАРИЦЕЛА, СКАРЛАТИНА, COVID-19 И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪРЛУВАТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА В ОБЛАСТТА. Това показва справка на Регионалната здравна инспекция за периода 20 – 26 октомври.

Най-засегната от заразите е община Велико Търново, където са регистрирани почти всички случаи на варицела – 8 от общо 9 в областта.

В болярската община са и по-голяма част от диагностицираните с ентероколит и скарлатина, съответно 5 и 3 случая.

Общо за региона са констатирани 9 болни от варицела и 10 с COVID-19.

15 са случаите на остри респираторни заболявания.

Статистиката се допълва и от по един пациент с туберкулоза в Горна Оряховица и един с лаймска болест във Велико Търново.

Медиците напомнят, че сезонът на вирусите тепърва започва и призовават родителите да наблюдават внимателно здравето на децата си, особено при появата на обриви и температура.

Галина ГЕОРГИЕВА