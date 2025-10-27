пано
Възстановиха в пълния му блясък керамичното пано с колесници от бивша автогара

Ана Райковска 152 четения 0 Comments

Керамичното пано от сградата на бившата автогара на Горна Оряховица е възстановено в пълния му блясък и отново радва жителите и гостите на града.

То бе демонтирано, след като сградата бе купена, а после съборена, за да се изгради магазин на известна търговска верига. Хипермаркетът вече е направен, а на откриването му преди дни след церемонията специално внимание бе отредено и на монументалната творба, монтирана на специална стена.

Автор на керамичното пано с колесниците е Доко Доков от Казанлък. От малкото информация за творбата, съхранена в Историческия музей, се знае, че е създадено в периода 1965-1966 година, но не и как е озаглавено.

По възстановяването на керамичното пано с колесниците твори екип от Стара Загора. Стойка Матева, Николина Георгиева и Атанас Георгиев работят в продължение на 7 седмици, за да завършат творбата и тя да придобие вида, в който я познават горнооряховчани. Активно съдейства при демонтирането и запазването й д-р Деница Иванова – Александрова, уредник на Изложбени зали „Недялко Каранешев“.

Горнооряховчани са доволни, че паното е съхранено, но не и от мястото, на което е в момента. В социалните мрежи преобладават мненията, че така поставено, до тротоара, то стои като „в нищото“.

