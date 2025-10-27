лидерска подготовка
Занятие по лидерска подготовка с повишена физическа и психическа натовареност проведоха курсанти от НВУ

Занятие по лидерска подготовка с повишена физическа и психическа натовареност проведоха курсантите от четвърти и пети курс в Националния военен университет „Васил Левски“.

Ръководител на занятието беше подполковник д-р Светлин Пехливанов, подпомогнат от гост-лектори и инструктори от 61-ва Стрямска механизирана бригада.

В провеждането на практическата част на подготовката курсантите имаха възможност да покажат своите командирски и лидерски качества.

