Занятие по лидерска подготовка с повишена физическа и психическа натовареност проведоха курсанти от НВУ
Занятие по лидерска подготовка с повишена физическа и психическа натовареност проведоха курсантите от четвърти и пети курс в Националния военен университет „Васил Левски“.
Ръководител на занятието беше подполковник д-р Светлин Пехливанов, подпомогнат от гост-лектори и инструктори от 61-ва Стрямска механизирана бригада.
В провеждането на практическата част на подготовката курсантите имаха възможност да покажат своите командирски и лидерски качества.