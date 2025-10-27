Къде ще спира токът във вторник, 28 октомври

На 28.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Народни Будители №12, ул. Никола Габровски №63, 67, Склад ДАП, район Западен вход, Козлуджа, ул. Магистрална №3 0,37,40,47,61, и всички фирми в района.

На 28.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ от №1 до №7, ул. БАЧО КИРО № 2, ул. БЕЛЧЕВИ № 1, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ от №4 до №14 и от № 15 до №31, №1, № 47, ул. ВЕЛА ПИСКОВА от № 3 до №9, ул. ЕСПЕРАНТО от № 2 до №6, ул. КОНСТАНТИН КИСИМОВ от № 5 до №19 и от № 14 до №24, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ от № 34 до №40 и от № 61 до №71, ул. МАРМАРЛИЙСКА №1, № 11 и от № 2 до №12, ул. МАРНО ПОЛЕ от №13 до №15 и №14, ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ от № 1 до №9 и №2, ул. ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ от № 2 до №14, ул. ПОП ХАРИТОН от № 1 до №5 И от № 2 до №4, ул. РАФАИЛ ПОПОВ №14, ул. СЕДМИ ЮЛИ № 15, ул. ХАН АСПАРУХ от №1 до №29 И от №2 до №18, ул. ХРИСТО БОТЕВ от № 21 до №23 И от № 52 до № 84, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ от № 1 до №3 И от № 2 до №10.

На 28.10.2025 г. в периода 13:00 ч. до 16:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Венета Ботева № 1, 3, 4, 5, 6, ул. Драган Цончев № 13, 15, 17, 19, 21, 23, ул. Лазурна № 1, 3, 5, 7, 9, ул. Тодор Иванов № 3.